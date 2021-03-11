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Врачи рассказали о малоизвестном симптоме сердечного приступа

Очень часто эти признаки люди путают с панической атакой.

11 марта 2021, 04:12
<p>Фото © PIxabay</p>

Фото © PIxabay

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании считают, что чувство беспокойства или тревоги может быть предвестником сердечного приступа. Об этом сообщает издание Express.

Врачи отметили, что очень часто такое состояние люди путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие его симптомы схожи с признаками сердечного приступа. Большинство таких панических атак длятся от 5 до 20 минут, хотя некоторые пациенты могут испытывать их до часа. Так, люди могут чувствовать стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость и головокружение. Им может быть очень жарко или холодно, они могут чувствовать тошноту, боль в груди или животе.

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Иногда возникает чувство потери разума и отсутствия контроля над телом. Врачи предупредили, что такие симптомы могут быть признаком сердечного приступа и требуют неотложной медицинской помощи.

Ранее актёр Дмитрий Дюжев рассказал о сердечном приступе у Сергея Безрукова прямо на сцене.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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