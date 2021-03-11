Врачи рассказали о малоизвестном симптоме сердечного приступа

Врачи отметили, что очень часто такое состояние люди путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие его симптомы схожи с признаками сердечного приступа. Большинство таких панических атак длятся от 5 до 20 минут, хотя некоторые пациенты могут испытывать их до часа. Так, люди могут чувствовать стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость и головокружение. Им может быть очень жарко или холодно, они могут чувствовать тошноту, боль в груди или животе.