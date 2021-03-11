Google предупредил YouTube-блогеров о введении налога на их доходы

Американская IT-корпорация Google намерена взимать налоги с доходов YouTube-блогеров, в том числе россиян. Нововведения вступят в силу с июня этого года, а повод для них — изменение законов США. Об этом пишет "Коммерсант".

Требования властей Штатов касаются удержания с блогеров части доходов, полученных ими от просмотра их контента в США. Уведомление об этом, как пишет издание, компания Google разослала 10 марта российским блогерам, которые монетизируют свои каналы через рекламу. Сумма сборов будет составлять от 0% до 30%.

Речь идёт о прибыли от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Блогеры до конца мая должны будут предоставить налоговую информацию в подструктуру Google — компанию AdSense.

Ранее в России предложили ввести новый "налог на Google". Собранные средства планируют направлять на поддержку отечественной IT-отрасли.

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