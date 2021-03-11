По факту отравления красноярских школьников возбудили уже третье дело
Сотрудников муниципального центра питания обвиняют в халатности.
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После массового отравления школьников в Красноярске возбудили третье уголовное дело. Как сообщает региональная прокуратура, расследование ведётся по факту халатности.
В надзорном ведомстве полагают, что сотрудники муниципального центра питания ненадлежащим образом осуществляли свои должностные обязанности. Уточняется, что пока дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, а по факту халатности.
"Сейчас проверяется законность действий должностных лиц", — уточнили в прокуратуре.
Как ранее сообщал Лайф, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске с жалобами на боли в животе было госпитализировано свыше 90 школьников. Позже это число увеличилось до 131.
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