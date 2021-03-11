Консул рассказал об отказе США от помощи России в борьбе с холодами

Власти США отказались в феврале от помощи России замерзавшим штатам на юге страны. Об этом сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов — Техаса, Оклахомы и Луизианы, — не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

По его словам, партнёры сообщили, что в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам.

В феврале южные штаты США пережили сильнейшие морозы вкупе с мощными снегопадами. В теплолюбивом Техасе было до минус 26 градусов. Число жертв непогоды и экстремальных холодов достигло 58 человек.

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