Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Консул рассказал об отказе США от помощи России в борьбе с холодами

При этом власти Штатов заинтересовались российским опытом в вопросах строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам.

11 марта 2021, 02:54
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Власти США отказались в феврале от помощи России замерзавшим штатам на юге страны. Об этом сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов — Техаса, Оклахомы и Луизианы, — не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода

"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода

По его словам, партнёры сообщили, что в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам.

В феврале южные штаты США пережили сильнейшие морозы вкупе с мощными снегопадами. В теплолюбивом Техасе было до минус 26 градусов. Число жертв непогоды и экстремальных холодов достигло 58 человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1