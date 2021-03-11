2020 год назвали самым смертоносным в истории Америки
Коронавирус на третьем месте среди причин смерти. Он идёт за болезнями сердца и раком.
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В США 2020 год признали самым смертоносным в истории страны. Об этом пишет газета Politico. В общей сложности за прошедший год в Америке скончалось свыше трёх миллионов человек.
При этом CoViD-19 привёл к росту смертности на 15%, но занял лишь третье место в перечне причин смерти. Лидируют сердечные заболевания и рак.
Ранее США перестали быть самой привлекательной для трудовых мигрантов страной, поскольку соискатели стали отдавать предпочтение государствам, успешнее справляющимся с коронавирусом.
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