Названы восемь приложений, ворующих банковские реквизиты

Киберэксперт Зак Доффман назвал восемь приложений из Google Play Store, которые способны украсть банковские карты и получить доступ к гаджету. Советами он поделился на портале Forbes.

Речь идёт о таких приложениях, как Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, Tooltipnatorlibrary и QRecorder. В них вшит троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Чаще всего, по утверждению эксперта, вредоносный код устанавливает вирус AlienBot, который умеет красть банковские данные с телефона.

"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", — отметил Доффман.

Рекомендуется немедленно удалить эти приложения, после чего сменить пароли входа в мобильный банк и проверить свои счета на предмет подозрительной активности.

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