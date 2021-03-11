Названы восемь приложений, ворующих банковские реквизиты
Эксперт призывает как можно скорее отказаться от их использования.
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Киберэксперт Зак Доффман назвал восемь приложений из Google Play Store, которые способны украсть банковские карты и получить доступ к гаджету. Советами он поделился на портале Forbes.
Речь идёт о таких приложениях, как Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, Tooltipnatorlibrary и QRecorder. В них вшит троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Чаще всего, по утверждению эксперта, вредоносный код устанавливает вирус AlienBot, который умеет красть банковские данные с телефона.
"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", — отметил Доффман.
Рекомендуется немедленно удалить эти приложения, после чего сменить пароли входа в мобильный банк и проверить свои счета на предмет подозрительной активности.
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