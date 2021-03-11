Немец привёз семью в Москву, чтобы привиться "Спутником V"

Житель Германии Штефан Хайлеман ради того, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", специально прилетел в столицу РФ. Об этом пишет Focus. Немец прилетел в Россию вместе с женой и двумя детьми ещё в начале года, прививку сделал в столичном ГУМе.

"Тут не нужно было предварительно записываться, и очередь была небольшой", — говорит Хайлеман.

Focus подчёркивает, что около 6,4% населения Германии получило первую прививку от коронавируса и едва ли 3,1% полностью иммунизировано. В настоящее время в Германии вакцинируют только представителей из зоны риска: людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и медицинский персонал.

Своё решение немец объясняет тем, что хотел привиться как можно раньше, поскольку его знакомый скончался от коронавируса.

После вакцинации Хайлеман испытал на себе некоторые побочные эффекты: у него поднялась температура, он чувствовал себя несколько разбитым. Однако на следующий день после прививки состояние стабилизировалось.

При этом иностранец обратил внимание на уникальность пути борьбы России с пандемией и подчеркнул, что, в отличие от Германии, здесь общественная жизнь практически ничем не ограничена.

"Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться", — заявил Хайлеман.

Ранее эксперт Роспотребнадзора назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России, о чём свидетельствует ежедневная статистика по заболеваемости инфекцией.

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