Эксперт Роспотребнадзора назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Результата удалось достичь с помощью чёткой деятельности всех структур, отметил он.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В России сейчас сложилась стабильная ситуация с коронавирусом, о чём свидетельствует ежедневная статистика по заболеваемости инфекцией. Таким мнением с Лайфом поделился ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Ситуация стабильная и близка даже вот к такой совсем положительной динамике. Этого удалось достичь с помощью чёткой деятельности всех структур. И системы здравоохранения, которая у нас не рухнула, как во многих других странах, и системы санитарно-эпидемиологического надзора, которая работала и продолжает работать", — отметил эксперт.
Кроме того, подчеркнул Лебедев, в России прекрасный объём тестирования на коронавирус, что говорит о хорошей выявляемости заболевания, а значит, проводятся все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции.
Ранее врач назвал категорию россиян, которые чаще всего попадают в реанимацию во вторую волну ковида. По мнению специалиста, это связано как минимум с двумя причинами.
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