Эксперт Роспотребнадзора назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

"Ситуация стабильная и близка даже вот к такой совсем положительной динамике. Этого удалось достичь с помощью чёткой деятельности всех структур. И системы здравоохранения, которая у нас не рухнула, как во многих других странах, и системы санитарно-эпидемиологического надзора, которая работала и продолжает работать", — отметил эксперт.