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"Норникель" выплатил все 146 млрд рублей компенсации за ЧП в Норильске

Авария, повлёкшая экологическую катастрофу, произошла в мае 2020 года.

10 марта 2021, 10:48
<p>Последствия ЧП на ТЭЦ. Фото © "Норникель"</p>

Последствия ЧП на ТЭЦ. Фото © "Норникель"

"Норильско-таймырская энергетическая компания" (входит в группу компаний "Норильский никель") выплатила все 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб окружающей среде в результате аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель". Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — город Норильск", — говорится в сообщении "Норникеля".

Напомним, в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы. В ходе расследования аварии был арестован и осуждён бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин.


Экологическая катастрофа: вид с воздуха. Лайф снял с дрона последствия разлива топлива в Норильске

Экологическая катастрофа: вид с воздуха. Лайф снял с дрона последствия разлива топлива в Норильске

В середине ноября Ростехнадзор завершил расследование аварии и назвал её основную причину. А арбитражный суд назначил дочернему предприятию "Норникеля" штраф в размере 146 млрд рублей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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