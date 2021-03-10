"Норникель" выплатил все 146 млрд рублей компенсации за ЧП в Норильске

"Норильско-таймырская энергетическая компания" (входит в группу компаний "Норильский никель") выплатила все 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб окружающей среде в результате аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель". Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — город Норильск", — говорится в сообщении "Норникеля".

В середине ноября Ростехнадзор завершил расследование аварии и назвал её основную причину. А арбитражный суд назначил дочернему предприятию "Норникеля" штраф в размере 146 млрд рублей.

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