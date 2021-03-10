Гейзер в центре города: улицы в Перми заливает кипяток из трубы теплосети — видео

Гейзер из трубы теплосети в центре Перми. Видео © Telegram / "Пермь № 1"

В центре Перми прорвало трубу теплосети возле торгово-развлекательного комплекса "Столица", теперь на месте аварии образовался целый гейзер. Об этом сообщает телеграм-канал "Пермь № 1".

Отмечается, что информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. По словам местных жителей, ближайшие улицы возле эпицентра прорыва затопило.

Очевидцы также делятся видео произошедшего. На кадрах заметно, что густой столб белого пара поднимается высоко вверх, а из места разрыва не перестаёт идти кипяток под сильным напором. "Гейзер" виден жителям разных концов города.

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