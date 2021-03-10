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Гейзер в центре города: улицы в Перми заливает кипяток из трубы теплосети — видео

Причины прорыва не уточняются.

10 марта 2021, 10:39

Гейзер из трубы теплосети в центре Перми. Видео © Telegram / "Пермь № 1"

В центре Перми прорвало трубу теплосети возле торгово-развлекательного комплекса "Столица", теперь на месте аварии образовался целый гейзер. Об этом сообщает телеграм-канал "Пермь № 1".

Отмечается, что информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. По словам местных жителей, ближайшие улицы возле эпицентра прорыва затопило.

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Жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму

Очевидцы также делятся видео произошедшего. На кадрах заметно, что густой столб белого пара поднимается высоко вверх, а из места разрыва не перестаёт идти кипяток под сильным напором. "Гейзер" виден жителям разных концов города.

Ранее Лайф рассказывал, что в Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке. В ночь на 20 января 2020 года в гостинице прорвало трубу с горячей водой. Пять постояльцев погибли, ещё трое серьёзно пострадали. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео внутри отеля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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