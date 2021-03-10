Глава Генштаба Армении назвал своё увольнение антиконституционным и заявил о намерении продолжить службу
Он призвал военных нести "самоотверженную и патриотическую службу исключительно родине и народу".
Оник Гаспарян. Фото © mil.am
Начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян заявил, что его освобождение от должности, о котором ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, противоречит конституции. Он также пообещал продолжить служить народу в другом статусе.
"Как опубликованное заявление (Пашиняна. — Прим. Лайфа), так и весь процесс моего освобождения от должности начальника Генштаба являются антиконституционными. Что ещё раз показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов", — говорится в заявлении Гаспаряна, опубликованном представителем Генштаба Самвелом Асатряном в "Фейсбуке".
Глава Генштаба рассказал, что уже обратился в административный суд. Он также призвал военных продолжить "самоотверженную и патриотическую службу исключительно родине и народу".
Ранее Лайф сообщал, что увольнение Гаспаряна оспорил президент Армении Армен Саркисян. Он обратился в конституционный суд.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Ранее Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Оника Гаспаряна. 2 марта сообщалось, что глава государства эти бумаги подписывать отказался.
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