Глава Генштаба Армении назвал своё увольнение антиконституционным и заявил о намерении продолжить службу

Начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян заявил, что его освобождение от должности, о котором ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, противоречит конституции. Он также пообещал продолжить служить народу в другом статусе.

"Как опубликованное заявление (Пашиняна. — Прим. Лайфа), так и весь процесс моего освобождения от должности начальника Генштаба являются антиконституционными. Что ещё раз показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов", — говорится в заявлении Гаспаряна, опубликованном представителем Генштаба Самвелом Асатряном в "Фейсбуке".

Глава Генштаба рассказал, что уже обратился в административный суд. Он также призвал военных продолжить "самоотверженную и патриотическую службу исключительно родине и народу".

Ранее Лайф сообщал, что увольнение Гаспаряна оспорил президент Армении Армен Саркисян. Он обратился в конституционный суд.

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