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Глава Генштаба Армении назвал своё увольнение антиконституционным и заявил о намерении продолжить службу

Он призвал военных нести "самоотверженную и патриотическую службу исключительно родине и народу".

10 марта 2021, 10:29
<p>Оник Гаспарян. Фото © <a href="https://mil.am/hy/news/8153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mil.am</a></p>

Оник Гаспарян. Фото © mil.am

Начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян заявил, что его освобождение от должности, о котором ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, противоречит конституции. Он также пообещал продолжить служить народу в другом статусе.

Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Гаспаряна

Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Гаспаряна

"Как опубликованное заявление (Пашиняна. — Прим. Лайфа), так и весь процесс моего освобождения от должности начальника Генштаба являются антиконституционными. Что ещё раз показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов", — говорится в заявлении Гаспаряна, опубликованном представителем Генштаба Самвелом Асатряном в "Фейсбуке".

Глава Генштаба рассказал, что уже обратился в административный суд. Он также призвал военных продолжить "самоотверженную и патриотическую службу исключительно родине и народу".

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Ранее Лайф сообщал, что увольнение Гаспаряна оспорил президент Армении Армен Саркисян. Он обратился в конституционный суд.

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

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Ранее Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Оника Гаспаряна. 2 марта сообщалось, что глава государства эти бумаги подписывать отказался.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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