В МВД сочли обоснованным применение силы полицией на незаконных акциях в Москве

Полицейские обоснованно применяли силу и спецсредства к участникам незаконных акций в поддержку Алексея Навального в Москве. Об этом заявил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов, отвечая на вопрос депутата от фракции КПРФ Евгения Ступина.

По словам депутата, 23 января в центре столицы сотрудники полиции избили 20-летнего мужчину, он был госпитализирован с травмами головы, плеча и колена. Ступин отметил, что полицейские якобы избивали, угрожали электрошокером и душили пакетом задержанных, отказавшихся сообщить пароли от своих мобильных телефонов. Начальник московского ГУ МВД в свою очередь заявил, что не понимает, о каких пыточных условиях, в которых якобы содержали задержанных, идёт речь.

"23, 31 января и 2 февраля московские правоохранители действовали в соответствии с законодательством о российской полиции. На несанкционированных акциях в Москве применялись физическая сила, приёмы самбо и спецсредства, которые разрешено применять в случае необходимости для пресечения правонарушений и преступлений", — сказал Баранов.

Известно, что МВД и прокуратура неоднократно призывали граждан не участвовать в несогласованных мероприятиях и предупреждали об ответственности за это вплоть до уголовной.

Как сообщил Ступин, в ходе акций в Москве полиция задержала порядка 40 журналистов, несмотря на наличие у них жёлтых жилетов с пометкой "Пресса", а также пресс-карт и редакционных заданий. В частности, по его уточнению, от действий силовиков пострадала журналистка "Новой газеты" Елизавета Кирпанова, а другой корреспондентке издания — Виктории Одиссоновой — разбили объектив камеры. Депутат при этом подчеркнул, что в письменном ответе Баранова было сказано, что "инциденты с аккредитованными журналистами были урегулированы на местах".

"Что касается журналистов "Новой газеты", насколько мне известно, нами проводилась проверка. Ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было", — добавил Баранов.

Кроме прочего, глава столичного ГУ МВД заявил, что на незаконных акциях было совершено 11 преступлений в отношении полицейских и пять — в отношении простых граждан, которые просто имели противоположную точку зрения. Совершившие их лица уже установлены, задержаны и направлены в следственные подразделения СК, заключил Баранов.

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