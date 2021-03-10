В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Зеленским
Российский лидер является сторонником диалога, отметили там.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, © ТАСС / Sergey Dolzhenko / EPA
Президент России Владимир Путин никогда не отвергнет какие-либо встречи, тем более те, которые могут быть результативны и принести пользу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу российского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Путин последовательно является сторонником диалога. И именно Путин приложил немало усилий для поиска путей урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. В данном случае речь идёт о выполнении ранее достигнутых "договорённостей минского комплекса мер" и тех, что были заключены в Париже.
Напомним, Зеленский назвал условие, при котором лично встретится с Путиным. По его словам, это произойдёт, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".
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