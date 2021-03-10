Песков — об индексации пенсий работающим пенсионерам: Несколько вариантов были сформулированы

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам был проработан по поручению президента России Владимира Путина, о чём своевременно было доложено главе государства. Удалось сформулировать несколько вариантов, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

"Несколько вариантов сформулировано. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать, чтобы выбрать единственный правильный вариант", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что правительство уже направило соответствующие предложения в Администрацию Президента. Он также выразил надежду, что вопрос с индексацией пенсионных выплат будет рассмотрен в самое ближайшее время.

Напомним, в начале января 2021 года президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее российский лидер согласился, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. По мнению главы государства, в нынешней ситуации с данными выплатами есть "элементы несправедливости".

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