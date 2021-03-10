В Минтруде рассказали о предложениях по индексации пенсий работающим пенсионерам

Министерство труда и социальной защиты России подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС. По словам главы ведомства Антона Котякова, кабмин уже передал их в администрацию президента.

"Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан", — сказал министр на заседании комитета Госдумы.

Вместе с тем Котяков выразил надежду, что вопрос с индексацией пенсионных выплат будет рассмотрен в самое ближайшее время.

Напомним, в начале января 2021 года президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее российский лидер согласился, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. По мнению главы государства, в нынешней ситуации с данными выплатами есть "элементы несправедливости".

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