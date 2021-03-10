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В Москве на тренировке умер бывший хоккеист "Трактора" и "Спартака"

Спортсмен потерял сознание и больше не пришёл в себя.

10 марта 2021, 08:13
<h2>Игорь Хацей. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/hckhatsey/photos/1892372674315978" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хоккейный клуб "Хацей"</a></h2>

Игорь Хацей. Фото © Facebook / Хоккейный клуб "Хацей"

В Москве на 49-м году жизни скончался бывший хоккеист Игорь Хацей. Об этом сообщается на официальном сайте ХК "Трактор".

По данным СЭ, спортсмен почувствовал себя плохо во время тренировки любителей в столичном ледовом дворце на улице Талалихина вечером 9 марта. Он потерял сознание и так и не пришёл в себя.

Хацей — воспитанник челябинского хоккея и брат известного хоккеиста и менеджера Евгения Хацея. Свою профессиональную карьеру он начал в челябинском "Мечеле", после чего выступал за "Трактор", омский "Авангард", хабаровский "Амур" и московский "Спартак". В последние годы он работал детским тренером.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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