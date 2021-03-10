В Минцифры опровергли информацию об ограничении доступа к "Госуслугам" без биометрических данных
Они могут применяться в качестве дополнительного фактора аутентификации, но только по желанию пользователя.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Граждане смогут получить доступ к порталу "Госуслуги" в электронном виде вне зависимости от наличия или отсутствия биометрических данных. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.
Отмечается, что доступ к услугам осуществляется после авторизации с помощью Единой системы идентификации и по связке "логин и пароль".
"Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации. Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к порталу", — подчеркнул замминистра Олег Качанов.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время прорабатываются возможности применения биометрии в различных сферах правоотношений, исходя из целесообразности её использования и социальных запросов общества. На сегодняшний день зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в отделениях банков.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что для этого могут обеспечить возможность сбора таких данных не только в банках, но и МФЦ и с помощью специальных приложений.
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