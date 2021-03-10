Популярный зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России
Теперь средства клиенты компании смогут получить только в банке-партнёре.
Фото © Facebook / MoneyGram
Американский сервис денежных переводов MoneyGram ограничил получение денежных переводов напрямую в России, сообщается на сайте компании.
"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнёров платёжной системы "Золотая корона", — сказано в записи.
Как отметили в кол-центре сервиса, отправить деньги за рубеж сейчас невозможно, однако принимать переводы MoneyGram может, передаёт РИА "Новости".
Сервис денежных переводов MoneyGram является первой международной компанией в России, внесённой в реестр операторов иностранных платёжных систем Центробанком. Из этого следует, что компания обязана иметь представительство или филиал в РФ, а регулятор может запрашивать и получать необходимые документы.
Ранее россиянам объяснили, как вернуть сделанный по ошибке денежный перевод.
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