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Популярный зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России

Теперь средства клиенты компании смогут получить только в банке-партнёре.

10 марта 2021, 07:46
<h2>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/moneygram/photos/10158752319558396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MoneyGram</a></h2>

Фото © Facebook / MoneyGram

Американский сервис денежных переводов MoneyGram ограничил получение денежных переводов напрямую в России, сообщается на сайте компании.

"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнёров платёжной системы "Золотая корона", — сказано в записи.

Как отметили в кол-центре сервиса, отправить деньги за рубеж сейчас невозможно, однако принимать переводы MoneyGram может, передаёт РИА "Новости".

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Сервис денежных переводов MoneyGram является первой международной компанией в России, внесённой в реестр операторов иностранных платёжных систем Центробанком. Из этого следует, что компания обязана иметь представительство или филиал в РФ, а регулятор может запрашивать и получать необходимые документы.

Ранее россиянам объяснили, как вернуть сделанный по ошибке денежный перевод.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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