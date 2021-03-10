Роскомнадзор замедлил трафик Twitter, пригрозив соцсети полной блокировкой

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения по трафику будут продолжены вплоть до блокировки до тех пор, пока в соцсети не будет удалён запрещённый контент (в частности, детская порнография, призывы к совершению самоубийств подростками и посты об использовании наркотиков). Более того, распространение информации "Твиттером" внесли в перечень угроз в соответствии с Федеральным законом № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".