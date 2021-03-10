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Роскомнадзор замедлил трафик Twitter, пригрозив соцсети полной блокировкой

Решение принято из-за неудаления сервисом микроблогов запрещённой информации.

10 марта 2021, 07:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 10 марта приняла меры по первичному замедлению скорости работы Twitter. Из-за нарушения ресурсом законодательства РФ скорость работы сервиса микроблогов снижена на 50% стационарных устройств и 100% мобильных, сообщается на сайте ведомства.

Facebook, Instagram и Twitter назвали лидерами по деструктивному контенту

Facebook, Instagram и Twitter назвали лидерами по деструктивному контенту

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения по трафику будут продолжены вплоть до блокировки до тех пор, пока в соцсети не будет удалён запрещённый контент (в частности, детская порнография, призывы к совершению самоубийств подростками и посты об использовании наркотиков). Более того, распространение информации "Твиттером" внесли в перечень угроз в соответствии с Федеральным законом № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Напомним, Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. В ведомстве отметили, что социальная сеть злостно нарушает российское законодательство.

Ранее стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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