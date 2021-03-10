Полиция с приключениями задержала красноярца, устроившего бой с лифтом: он успел протаранить чужое авто — видео

Полиция с приключениями задержала красноярца, устроившего бой с лифтом. Видео © LIFE

Житель Красноярска, побивший лифт битой и попавший в этот момент на видео, сразу после погрома устроил ДТП. Буйного мужчину задержали сотрудники полиции.

"6 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника", — говорится в сообщении регионального ГУ МВД РФ.

Видео с его "приключениями" оказались в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, что мужчина вышел из своего авто, но забыл поставить его на ручник — и машина протаранила соседскую. После этого "боец" всё же сел за руль и попытался уехать от сотрудников ДПС, но его всё-таки смогли остановить и задержать.

Результат освидетельствования показал, что красноярец был пьян — в его крови нашли 1,56 промилле. Теперь "грозе лифтов" самому грозит лишение водительских прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей.

А ранее в Красноярске произошла ещё одна громкая история с лифтом: он едва не обрушился вместе с пассажирами — двухлетним мальчиком и тремя девушками. Кабина пролетела несколько этажей вместе с пребывающими в ужасе людьми, инцидент попал на видео. Оказалось, что этот сбой стал не единственным за последнее время в доме.

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