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Категорий: 18

Не по стопам отца: сын Бодрова-младшего занялся рэпом и выпустил свой первый альбом

Сборник новоиспечённого исполнителя состоит всего из пяти треков.

10 марта 2021, 06:58
<p>Сергей Бодров. Фото © Кадр из фильма <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/860536/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Брат-2"</a> / Kinopoisk</p>

Сергей Бодров. Фото © Кадр из фильма "Брат-2" / Kinopoisk

О 18-летнем сыне трагически погибшего Сергея Бодрова — младшего Александре известно не так уж и много. Но в начале февраля 2021 года стало известно, что парень собрал свою рэп-группу под названием sanCheezeS, а недавно Саша выпустил первый сборник, пишет портал "Вокруг ТВ".

Альбом его рэп-группы получил название "Реп мастерская" и состоит всего из пяти треков. Как сообщает портал, для двух песен Саша написал тексты самостоятельно. К слову, близкие знакомые всячески поддерживают и помогают молодому человеку в творчестве, поэтому запись альбома проходила на студии его друзей.

Александр Бодров. Фото © Соцсети

Александр Бодров. Фото © Соцсети

Напомним, что Сергей Бодров — младший погиб в 2002 году. Тогда он вместе со съёмочной группой отправился в горы Северной Осетии на съёмки своего фильма "Связной". Во время схода ледника в Кармадонском ущелье погибло 125 человек, включая актёра. Бодрову было всего 30.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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