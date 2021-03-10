Не по стопам отца: сын Бодрова-младшего занялся рэпом и выпустил свой первый альбом

О 18-летнем сыне трагически погибшего Сергея Бодрова — младшего Александре известно не так уж и много. Но в начале февраля 2021 года стало известно, что парень собрал свою рэп-группу под названием sanCheezeS, а недавно Саша выпустил первый сборник, пишет портал "Вокруг ТВ".

Альбом его рэп-группы получил название "Реп мастерская" и состоит всего из пяти треков. Как сообщает портал, для двух песен Саша написал тексты самостоятельно. К слову, близкие знакомые всячески поддерживают и помогают молодому человеку в творчестве, поэтому запись альбома проходила на студии его друзей.

Александр Бодров. Фото © Соцсети

Напомним, что Сергей Бодров — младший погиб в 2002 году. Тогда он вместе со съёмочной группой отправился в горы Северной Осетии на съёмки своего фильма "Связной". Во время схода ледника в Кармадонском ущелье погибло 125 человек, включая актёра. Бодрову было всего 30.

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