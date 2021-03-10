Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля
Соответствующий анализ должно провести Правительство РФ совместно с региональными органами исполнительной власти.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям, установленным "майскими указами" 2012 года. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что анализ вместе с кабмином будут проводить органы исполнительной власти российских регионов. Доклад должен быть представлен до 20 апреля.
Напомним, что проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" Путин поручал также в феврале текущего года, выступая на заседании правительства.
Выбор редакции
СМИ назвали имя иностранного гостя, с которым Путин встретился в Кремле
Путин напомнил чиновникам о майских указах
В Минцифры опровергли информацию об ограничении доступа к "Госуслугам" без биометрических данных
Власти Польши признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"
Илон Маск за сутки стал богаче на рекордные $25 млрд
Комментариев: 0