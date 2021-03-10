Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля

Соответствующий анализ должно провести Правительство РФ совместно с региональными органами исполнительной власти.

10 марта 2021, 06:44
3150
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям, установленным "майскими указами" 2012 года. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что анализ вместе с кабмином будут проводить органы исполнительной власти российских регионов. Доклад должен быть представлен до 20 апреля.

Путин Силуанову — о повышенной зарплате молодым учёным: Где деньги, Зин?

Путин Силуанову — о повышенной зарплате молодым учёным: Где деньги, Зин?

Напомним, что проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" Путин поручал также в феврале текущего года, выступая на заседании правительства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1