Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям, установленным "майскими указами" 2012 года. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что анализ вместе с кабмином будут проводить органы исполнительной власти российских регионов. Доклад должен быть представлен до 20 апреля.

Напомним, что проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" Путин поручал также в феврале текущего года, выступая на заседании правительства.

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