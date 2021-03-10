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Учёные нашли в солнцезащитных кремах вещество, вызывающее смертельную болезнь

Нужно запретить продажу этих продуктов, убеждены специалисты.

10 марта 2021, 07:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Французские учёные выяснили, что солнцезащитные кремы популярных брендов в течение нескольких недель накапливают бензофенон. Это вещество, которое способно спровоцировать развитие онкологии, а также расстройства эндокринной системы. Об этом пишет журнал Chemical Research in Toxicology.

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Сообщается, что для исследования специалисты отобрали 17 солнцезащитных кремов разных производителей. Например, среди них были такие бренды, как Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf, а также Neutrogena и другие популярные марки.

Так, все крема, кроме Nivea, содержали октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Вместе с тем во всех этих 16 продуктах был обнаружен опасный бензофенон в повышенной концентрации. По мнению специалистов, это вредное вещество может попадать в организм человека через кожу. Исследователи считают, что нужно запретить продажу подобных кремов, пока не будет доказана их безопасность.

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А ранее учёные выяснили, что лекарства от артрита и алкоголизма способны убивать рак. При этом некоторые препараты уничтожают мутантные клетки не так, как это делают противораковые.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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