Учёные нашли в солнцезащитных кремах вещество, вызывающее смертельную болезнь
Нужно запретить продажу этих продуктов, убеждены специалисты.
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Французские учёные выяснили, что солнцезащитные кремы популярных брендов в течение нескольких недель накапливают бензофенон. Это вещество, которое способно спровоцировать развитие онкологии, а также расстройства эндокринной системы. Об этом пишет журнал Chemical Research in Toxicology.
Сообщается, что для исследования специалисты отобрали 17 солнцезащитных кремов разных производителей. Например, среди них были такие бренды, как Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf, а также Neutrogena и другие популярные марки.
Так, все крема, кроме Nivea, содержали октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Вместе с тем во всех этих 16 продуктах был обнаружен опасный бензофенон в повышенной концентрации. По мнению специалистов, это вредное вещество может попадать в организм человека через кожу. Исследователи считают, что нужно запретить продажу подобных кремов, пока не будет доказана их безопасность.
А ранее учёные выяснили, что лекарства от артрита и алкоголизма способны убивать рак. При этом некоторые препараты уничтожают мутантные клетки не так, как это делают противораковые.
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