"Она на кислороде лежала в реанимации": Названа причина смерти композитора Людмилы Лядовой
Она скончалась 10 марта на 96-м году жизни.
Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
Народная артистка РСФСР, композитор Людмила Лядова скончалась из-за коронавируса. Об этом Лайфу рассказала её бывший администратор Галина Горбенко.
Лядова была доставлена в конце февраля с диагнозом CoViD-19 в городскую клиническую больницу № 52.
"Она на кислороде лежала в реанимации. По прощанию ещё ничего не известно", — отметила Горбенко.
Самыми популярными песнями Лядовой были "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений композитора — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".
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