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"Она на кислороде лежала в реанимации": Названа причина смерти композитора Людмилы Лядовой

Она скончалась 10 марта на 96-м году жизни.

10 марта 2021, 07:21
<p>Фото © ТАСС / Григорий Сысоев</p>

Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

Народная артистка РСФСР, композитор Людмила Лядова скончалась из-за коронавируса. Об этом Лайфу рассказала её бывший администратор Галина Горбенко.

Лядова была доставлена в конце февраля с диагнозом CoViD-19 в городскую клиническую больницу № 52.

"Она на кислороде лежала в реанимации. По прощанию ещё ничего не известно", — отметила Горбенко.

Умерла композитор Людмила Лядова

Умерла композитор Людмила Лядова

Самыми популярными песнями Лядовой были "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений композитора — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".

Ранее Лайф сообщал о смерти народного артиста РСФСР Иосифа Конопацкого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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