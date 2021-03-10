"Она на кислороде лежала в реанимации": Названа причина смерти композитора Людмилы Лядовой

Народная артистка РСФСР, композитор Людмила Лядова скончалась из-за коронавируса. Об этом Лайфу рассказала её бывший администратор Галина Горбенко.

Лядова была доставлена в конце февраля с диагнозом CoViD-19 в городскую клиническую больницу № 52.

"Она на кислороде лежала в реанимации. По прощанию ещё ничего не известно", — отметила Горбенко.

Самыми популярными песнями Лядовой были "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений композитора — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".

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