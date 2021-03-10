Очевидное — невероятное: на Сахалине рыба стала причиной затора на дороге — видео

На Сахалине на трассе из Долинска произошёл затор по необычной причине — на проезжей части оказались килограммы рыбы наваги, которая вывалилась из грузовика. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места событий.

По кадрам можно понять, что водитель грузовика не сразу заметил проблему, на дорогу успели выпасть сотни рыб, пока машина продолжала движение. В результате одна полоса дороги оказалась перекрыта, и автомобилистам пришлось проезжать участок по встречке.

Ситуацию осложняет и то, что рыба успела разморозиться, из-за чего её, вероятно, будет труднее убирать. Обстоятельства произошедшего выясняются, пока не известно, грозит ли водителю фуры наказание.

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