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Очевидное — невероятное: на Сахалине рыба стала причиной затора на дороге — видео

Килограммы наваги вывалились на проезжую часть из-за невнимательности водителя.

10 марта 2021, 07:38

Видео © "ВКонтакте" / Сахалин и Курилы|SKR.SU

На Сахалине на трассе из Долинска произошёл затор по необычной причине — на проезжей части оказались килограммы рыбы наваги, которая вывалилась из грузовика. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места событий.

По кадрам можно понять, что водитель грузовика не сразу заметил проблему, на дорогу успели выпасть сотни рыб, пока машина продолжала движение. В результате одна полоса дороги оказалась перекрыта, и автомобилистам пришлось проезжать участок по встречке.

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Ситуацию осложняет и то, что рыба успела разморозиться, из-за чего её, вероятно, будет труднее убирать. Обстоятельства произошедшего выясняются, пока не известно, грозит ли водителю фуры наказание.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье столкнулось 15 машин, в том числе две скорые. 36-летней женщине понадобилась помощь медиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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