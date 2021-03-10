Илон Маск за сутки стал богаче на рекордные $25 млрд
Однако он по-прежнему остаётся вторым в рейтинге богатейших людей планеты.
Основатель Tesla Илон Маск за минувшие сутки разбогател на 25 миллиардов долларов из-за роста котировок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Таким образом, капитал бизнесмена составляет сейчас 174 миллиарда долларов. Согласно данным рейтинга BBI, он находится на втором месте среди богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, состояние которого сейчас оценивается в 180 миллиардов долларов. К слову, за прошедшие сутки Безос разбогател на 5,95 миллиарда долларов.
А ранее Лайф писал, что Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе. О населённом пункте пока мало известно, однако бизнесмен уже рассказал о его площади. Старбэйз будет значительно больше деревни Бока-Чика, где сейчас располагается космодром компании SpaceX. Вместе с тем Маск отметил, что в новом городе будут особенно хорошо относиться к собакам.
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