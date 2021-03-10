Илон Маск за сутки стал богаче на рекордные $25 млрд

Основатель Tesla Илон Маск за минувшие сутки разбогател на 25 миллиардов долларов из-за роста котировок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index .

Таким образом, капитал бизнесмена составляет сейчас 174 миллиарда долларов. Согласно данным рейтинга BBI, он находится на втором месте среди богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, состояние которого сейчас оценивается в 180 миллиардов долларов. К слову, за прошедшие сутки Безос разбогател на 5,95 миллиарда долларов.