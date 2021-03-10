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Власти Польши признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"

При этом сейчас есть многочисленные юридические вопросы, связанные с началом эксплуатации газопровода.

10 марта 2021, 07:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NordStream2/status/1136172473253281792/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2 Corp</a></p>

Фото © Twitter / Nord Stream 2 Corp

Россия завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", об этом в эфире Польского радио заявил уполномоченный Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен", — сказал он.

Наимский также заметил, что на данный момент существуют многочисленные юридические характеры, связанные с началом эксплуатации объекта.

В США заверили, что продолжат политику противостояния "Северному потоку — 2"

В США заверили, что продолжат политику противостояния "Северному потоку — 2"

Ранее Лайф сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для ходовых и предэксплуатационных испытаний перед началом строительства газопровода.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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