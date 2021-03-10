В России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан
Одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу "Госуслуги" без их применения.
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Минцифры планирует принять меры, чтобы ускорить в России сбор биометрических данных граждан. Об этом пишет "Коммерсант".
По его данным, в течение двух лет власти рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов, в то время как сейчас их 164 тысячи.
Среди возможных мер — ограничение доступа к некоторым функциям на портале "Госуслуги" без биометрических данных. А возможный стимул — сбор таких данных не только банками, но и МФЦ и специальным приложением.
Ранее Лайф рассказывал, что МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев.
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