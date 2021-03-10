Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан

Одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу "Госуслуги" без их применения.

10 марта 2021, 02:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Минцифры планирует принять меры, чтобы ускорить в России сбор биометрических данных граждан. Об этом пишет "Коммерсант".

По его данным, в течение двух лет власти рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов, в то время как сейчас их 164 тысячи.

Банки стали активно требовать сдавать биометрию. Почему это опасно?

Банки стали активно требовать сдавать биометрию. Почему это опасно?

Среди возможных мер — ограничение доступа к некоторым функциям на портале "Госуслуги" без биометрических данных. А возможный стимул — сбор таких данных не только банками, но и МФЦ и специальным приложением.

Ранее Лайф рассказывал, что МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1