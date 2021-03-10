Российские МиГи сыграли в "хорошего" и "плохого" над Арктикой — видео

Учения по перехвату самолёта-нарушителя за полярным кругом прошли в Арктике. Участвовали в них российские сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МИГ-31БМ, сообщили в отделе информационного обеспечения флота пресс-службы Восточного военного округа. Опубликовано видео манёвров.

Как сообщили в оборонном ведомстве, поднятый на перехват дежурный МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота с аэродрома Анадырь на Чукотке при взаимодействии с наземными радиолокационными средствами обнаружил условного противника и так же условно уничтожил его. Роль "плохого" выполнял другой МиГ-31БМ. Полёт проходил в том числе на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 километров.