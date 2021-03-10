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Российские МиГи сыграли в "хорошего" и "плохого" над Арктикой — видео

Условный нарушитель воздушной границы был успешно "уничтожен".

10 марта 2021, 01:31

Учения по перехвату самолёта-нарушителя за полярным кругом прошли в Арктике. Участвовали в них российские сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МИГ-31БМ, сообщили в отделе информационного обеспечения флота пресс-службы Восточного военного округа. Опубликовано видео манёвров.

Российские МиГи сыграли в "хорошего" и "плохого" над Арктикой. Видео © Минобороны РФ

Как сообщили в оборонном ведомстве, поднятый на перехват дежурный МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота с аэродрома Анадырь на Чукотке при взаимодействии с наземными радиолокационными средствами обнаружил условного противника и так же условно уничтожил его. Роль "плохого" выполнял другой МиГ-31БМ. Полёт проходил в том числе на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 километров.

"После захвата цели лётчики произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух — воздух" большой дальности", — отметили российские военные.

Разработка перспективного дальнего перехватчика вышла на новую стадию

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что из грозненского аэропорта в Арктику на учения отправился отряд росгвардейцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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