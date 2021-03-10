Утверждено обвинительное заключение по делу экс-главы Ивановской области Меня
Суд ранее избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Михаил Мень. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Обвинительное заключение по делу бывшего главы Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня утверждено. Генеральная прокуратура направила материалы в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Меня, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу", — сказал источник агентства.
Суд ранее постановил не отправлять его под арест на время следствия, но запретить определённые действия до 30 марта.
Сам Мень ранее назвал недоразумением дело о растрате 700 миллионов рублей. Он заявлял, что не признаёт вину.
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