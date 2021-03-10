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Утверждено обвинительное заключение по делу экс-главы Ивановской области Меня

Суд ранее избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

10 марта 2021, 01:10
<p>Михаил Мень. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Михаил Мень. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обвинительное заключение по делу бывшего главы Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня утверждено. Генеральная прокуратура направила материалы в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Меня, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу", — сказал источник агентства.

За что экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню грозит 10 лет колонии

За что экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню грозит 10 лет колонии

Суд ранее постановил не отправлять его под арест на время следствия, но запретить определённые действия до 30 марта.

Сам Мень ранее назвал недоразумением дело о растрате 700 миллионов рублей. Он заявлял, что не признаёт вину.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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