"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля, правительства и ряда министерств.

"Мы видели сообщения, но они не подтвердились. У нас всё открывается, всё работает. Мы читали об этих сообщениях. Но возможны какие-то сбои. Минкомсвязи даст пояснения", — отметил Песков.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter. Из-за нарушения соцсетью законодательства РФ скорость работы сервиса микроблогов снижена на 50% стационарных устройств и на 100% — мобильных. Это будет продолжаться, пока в соцсети не удалят запрещённый контент (в частности, детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств подростками и посты об использовании наркотиков).

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