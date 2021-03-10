"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля
Также пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайтам правительства, МВД, СК и ряда министерств.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля, правительства и ряда министерств.
"Мы видели сообщения, но они не подтвердились. У нас всё открывается, всё работает. Мы читали об этих сообщениях. Но возможны какие-то сбои. Минкомсвязи даст пояснения", — отметил Песков.
Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter. Из-за нарушения соцсетью законодательства РФ скорость работы сервиса микроблогов снижена на 50% стационарных устройств и на 100% — мобильных. Это будет продолжаться, пока в соцсети не удалят запрещённый контент (в частности, детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств подростками и посты об использовании наркотиков).
Российские пользователи Twitter уже заметили изменения и начали жаловаться на замедление работы сервиса. А позже появились сообщения о сбое в работе "Ростелекома" и о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, МВД, СК и ряда министерств. По мнению ряда экспертов, меры против Twitter и неполадки на сайтах никак не связаны.
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