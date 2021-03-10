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Зафиксированы сбои в работе сайтов Кремля и правительства

Работа некоторых ресурсов уже восстановлена.

10 марта 2021, 09:23

Пользователи в России столкнулись с проблемами с доступом к сайтам различных государственных и правоохранительных органов. Так, например, не представляется возможным попасть на сайты Кремля, Правительства РФ и некоторых министерств, а также Госдумы и Совета Федерации.

Кроме того, "упали" ресурсы Следственного комитета РФ, МВД и Совета безопасности РФ. Пострадал также сайт Роскомнадзора. Помимо прочего, зафиксированы сбои в работе крупнейшего в России провайдера "Ростелеком".

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Стоит отметить, что работа некоторых порталов — сайтов Госдумы и МВД — уже восстановлена.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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