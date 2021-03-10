Зафиксированы сбои в работе сайтов Кремля и правительства
Работа некоторых ресурсов уже восстановлена.
Пользователи в России столкнулись с проблемами с доступом к сайтам различных государственных и правоохранительных органов. Так, например, не представляется возможным попасть на сайты Кремля, Правительства РФ и некоторых министерств, а также Госдумы и Совета Федерации.
Кроме того, "упали" ресурсы Следственного комитета РФ, МВД и Совета безопасности РФ. Пострадал также сайт Роскомнадзора. Помимо прочего, зафиксированы сбои в работе крупнейшего в России провайдера "Ростелеком".
Стоит отметить, что работа некоторых порталов — сайтов Госдумы и МВД — уже восстановлена.
Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор замедлил трафик "Твиттера". Такое решение служба приняла из-за неудаления сервисом запрещённой информации.
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