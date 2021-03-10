Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой
Чемпионка мира по фигурному катанию попала на обложку мартовского глянцевого издания.
Журнал Maxim в своих социальных сетях показал горячие фотографии фигуристки Елизаветы Туктамышевой, которые не вошли в мартовский номер. На снимках чемпионка мира держит в руках большое мороженое, а её тело едва прикрывает прозрачное бельё.
Напомним, что Туктамышева, которую считают самой сексуальной российской фигуристкой, в этом месяце примет участие в чемпионате мира. На мировое первенство Елизавета не отбиралась с 2015 года (хотя именно тогда она выиграла золото). Турнир пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
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