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Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой

Чемпионка мира по фигурному катанию попала на обложку мартовского глянцевого издания.

10 марта 2021, 09:08

Журнал Maxim в своих социальных сетях показал горячие фотографии фигуристки Елизаветы Туктамышевой, которые не вошли в мартовский номер. На снимках чемпионка мира держит в руках большое мороженое, а её тело едва прикрывает прозрачное бельё.

Напомним, что Туктамышева, которую считают самой сексуальной российской фигуристкой, в этом месяце примет участие в чемпионате мира. На мировое первенство Елизавета не отбиралась с 2015 года (хотя именно тогда она выиграла золото). Турнир пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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Горячий лёд: как российские фигуристки раздеваются для глянцевых журналов

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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