Овечкин и ещё трое россиян попали в сборную разочарований НХЛ
В её составе также оказались Малкин, Гусев и Бобровский.
Фото © Twitter / Washington Capitals
Сразу четыре игрока — выходца из России оказались в "сборной разочарований", собранной по результатам первой части сезона НХЛ. Условную команду составило издание The Athletic.
Попали в неё нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Никита Гусев ("Нью-Джерси") и вратарь Сергей Бобровский ("Флорида").
Вместе с тем в конце февраля российский нападающий Александр Овечкин в очередном матче отметился результативной передачей и вышел на сотое место в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.
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