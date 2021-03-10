Овечкин и ещё трое россиян попали в сборную разочарований НХЛ

Сразу четыре игрока — выходца из России оказались в "сборной разочарований", собранной по результатам первой части сезона НХЛ. Условную команду составило издание The Athletic.

Попали в неё нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Никита Гусев ("Нью-Джерси") и вратарь Сергей Бобровский ("Флорида").

Вместе с тем в конце февраля российский нападающий Александр Овечкин в очередном матче отметился результативной передачей и вышел на сотое место в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.