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Собянин рассказал, какие ковидные ограничения могут остаться дольше других

Всё зависит от того, как быстро у россиян будет формироваться иммунитет.

10 марта 2021, 02:39
<p>Сергей Собянин. Фото © Агентство новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Сергей Собянин. Фото © Агентство новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Некоторые антиковидные ограничения, такие как масочный режим в транспорте, запрет на массовые мероприятия, могут действовать дольше других. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придётся сохранять дольше", — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он объяснил, что снятие ограничений привязано к темпам вакцинации и к тому, как у жителей столицы будет формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу.

Глава Москвы также рассказал, что пандемия повлияла на работу властей столицы. К примеру, некоторые решения, которые прежде разрабатывали годами, теперь принимаются за сутки.

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"В марте 2020 года всё изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки", — сказал Собянин.

А вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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