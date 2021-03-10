Собянин рассказал, какие ковидные ограничения могут остаться дольше других

Некоторые антиковидные ограничения, такие как масочный режим в транспорте, запрет на массовые мероприятия, могут действовать дольше других. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придётся сохранять дольше", — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он объяснил, что снятие ограничений привязано к темпам вакцинации и к тому, как у жителей столицы будет формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу.

Глава Москвы также рассказал, что пандемия повлияла на работу властей столицы. К примеру, некоторые решения, которые прежде разрабатывали годами, теперь принимаются за сутки.

"В марте 2020 года всё изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки", — сказал Собянин.

А вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно".

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