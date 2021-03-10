Россиянам рассказали, как обойти чёрный список и дозвониться до абонента

До абонента можно дозвониться, даже находясь у него в телефоне в чёрном списке. Секретом поделился доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Он отметил, что практически все мобильные операторы предоставляют услугу антиопределителя номера. За определённую плату (согласно ставке сотового оператора) все входящие от вас становятся звонками с неизвестного номера. Это и позволяет обойти чёрный список.

"Однако есть и другая возможность скрыть свой номер, о которой далеко не все знают, причём она бесплатная. Антиопределитель можно включить на самом телефоне, не оплачивая услуг оператора", — отметил Кашкин в интервью "Прайму".

Для подключения такой функции на айфоне необходимо иметь гаджет с iOS не ниже седьмой версии. Следует зайти в пункт меню "Телефон", затем в раздел "Показывать номер" и выключить опцию АОН.

На андроиде нужно перейти в "Расширенные настройки" и найти пункт "Определение номера", выбрать своего оператора и активировать функцию "Скрывать номер". Эксперт предупреждает, что, если звонок со скрытого номера поступает вам, это является потенциальной угрозой.

"Поэтому лучше на такие звонки не отвечать", — подытожил Кашкин.

Ранее маркетолог дал советы, как вести себя, когда кто-либо навязчиво пытается продать вам что-то по телефону.

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