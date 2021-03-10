Джабаров назвал замедление работы Twitter не пустой угрозой

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что иностранные соцсети должны быть готовы к полной блокировке в России. Однако к кардинальным мерам, по его словам, прибегнут только в том случае, если администрации онлайн-площадок будут отказываться исполнять требования российского законодательства.