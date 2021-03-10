Джабаров назвал замедление работы Twitter не пустой угрозой
В Совфеде призвали администрации иностранных соцсетей к обязательному соблюдению российских законов.
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Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что иностранные соцсети должны быть готовы к полной блокировке в России. Однако к кардинальным мерам, по его словам, прибегнут только в том случае, если администрации онлайн-площадок будут отказываться исполнять требования российского законодательства.
"Да, это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьёзным мерам вплоть до закрытия", — цитирует комментарий сенатора РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что трафик сервиса замедлил Роскомнадзор. Такое решение служба приняла из-за неудаления "Твиттером" запрещённой информации.
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