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Джабаров назвал замедление работы Twitter не пустой угрозой

В Совфеде призвали администрации иностранных соцсетей к обязательному соблюдению российских законов.

10 марта 2021, 08:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что иностранные соцсети должны быть готовы к полной блокировке в России. Однако к кардинальным мерам, по его словам, прибегнут только в том случае, если администрации онлайн-площадок будут отказываться исполнять требования российского законодательства.

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"Да, это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьёзным мерам вплоть до закрытия", — цитирует комментарий сенатора РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, что трафик сервиса замедлил Роскомнадзор. Такое решение служба приняла из-за неудаления "Твиттером" запрещённой информации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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