Актёр из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков умер от коронавируса
Артисту было 90 лет.
Николай Сморчков. Фото © Kino-teatr.ru
Актёр театра и кино Николай Сморчков скончался от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
"6 марта на 91-м году жизни после тяжёлого заболевания (коронавирус) ушёл из жизни замечательный актёр театра и кино Сморчков Николай Гаврилович", — говорится в записи.
Сморчков окончил ВГИК и свою первую роль в кино сыграл в 1951 году. Всего в его творческой биографии было более 200 ролей, в том числе в фильмах "Верные друзья", "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Мы вас любим", "Война и мир" и многих других.
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