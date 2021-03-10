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Актёр из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков умер от коронавируса

Артисту было 90 лет.

10 марта 2021, 08:25
<p>Николай Сморчков. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/3995/foto/i9/604905/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Николай Сморчков. Фото © Kino-teatr.ru

Актёр театра и кино Николай Сморчков скончался от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

"6 марта на 91-м году жизни после тяжёлого заболевания (коронавирус) ушёл из жизни замечательный актёр театра и кино Сморчков Николай Гаврилович", — говорится в записи.

Сморчков окончил ВГИК и свою первую роль в кино сыграл в 1951 году. Всего в его творческой биографии было более 200 ролей, в том числе в фильмах "Верные друзья", "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Мы вас любим", "Война и мир" и многих других.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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