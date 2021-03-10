Актёр из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков умер от коронавируса

Сморчков окончил ВГИК и свою первую роль в кино сыграл в 1951 году. Всего в его творческой биографии было более 200 ролей, в том числе в фильмах "Верные друзья", "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Мы вас любим", "Война и мир" и многих других.