В России вновь выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч новых случаев коронавируса — количество заболевших увеличилось на 9079. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Число выздоровевших за сутки составило 13 350 человек, умерло 466 пациентов.

Лидером по числу заболевших стала Москва, где выявлено 1116 новых случаев заражения. Также в пятёрке находятся Санкт-Петербург (959), Нижегородская (378), Московская (291) и Ростовская области (258).

Среди регионов по количеству выздоровевших лидирует Петербург (2749 пациентов). Далее идут Москва (1453) и Нижегородская область (425).

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 4 351 553 случая заболевания в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровело 3 945 527 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус превращается в сезонный вирус, и допустила, что прививаться от него придётся регулярно.

Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек: два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона — пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.

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