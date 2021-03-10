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В МИД РФ заявили, что в Москве не знают о мирном плане Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

По заявлению Офиса президента Украины, он был предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве.

10 марта 2021, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

России ничего не известно о плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который, согласно заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, был ранее предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложили Франция и Германия. Первый раз слышу", — сказал Руденко.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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