В МИД РФ заявили, что в Москве не знают о мирном плане Киева по урегулированию ситуации в Донбассе
По заявлению Офиса президента Украины, он был предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
России ничего не известно о плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который, согласно заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, был ранее предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложили Франция и Германия. Первый раз слышу", — сказал Руденко.
Ранее Лайф писал о том, какой сценарий готовится для новой операции в Донбассе и почему слухи с Украины о начале войны нагнетаются уже не только СМИ, но и политиками.
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