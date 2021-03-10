В МИД РФ заявили, что в Москве не знают о мирном плане Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

России ничего не известно о плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который, согласно заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, был ранее предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложили Франция и Германия. Первый раз слышу", — сказал Руденко.

Ранее Лайф писал о том, какой сценарий готовится для новой операции в Донбассе и почему слухи с Украины о начале войны нагнетаются уже не только СМИ, но и политиками.

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