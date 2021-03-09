Ультиматум Москве и провокация в Крыму: Киев нашёл повод для возобновления войны в Донбассе

Войска Украины заняли боевые позиции и готовятся к штурму Донбасса. Об этом военным непризнанных республик сообщил перебежчик из ВСУ. По его информации, армия Украины начнёт наступление в районе города Докучаевска. Он также указал на ряд факторов, которые свидетельствуют о подготовке ВСУ к нападению. По его словам, Киев активно перебрасывает ближе к Донбассу вооружение, запрещённое по условиям Минских соглашений. Участились боевые действия, происходящие на линии соприкосновения.

Слова дезертира не лишены оснований. Практически каждый день приходят сообщения о том, что ВСУ стягивают дополнительные силы, боевую технику, вооружение и людские ресурсы. В прошлом месяце Кабмин Украины экстренно выделил военным 6,5 тысячи тонн дизельного топлива из госрезерва — очевидно, для заправки военной техники. Буквально пару дней назад стало известно о том, что группа военных советников Вооружённых сил Великобритании посетила украинские позиции возле линии соприкосновения и провела оценку подготовки развёрнутых там войск.

Ранее сообщалось о том, что в Николаевской области канадские инструкторы начали обучение солдат ВСУ ведению боя в городских условиях, да и сам главком ВСУ открыто рассказывал, что украинская армия готовится к наступательным действиям на урбанизированной местности. Разве можно всё это интерпретировать иначе, чем подготовка к наступлению в Донбассе, где весьма высок уровень урбанизации, а захват крупных городов и рассечение местности между ними является основой ведения боевых действий?

Кроме того, Верховная рада на прошлой неделе приняла к рассмотрению окончательный вариант законопроекта, предусматривающего призыв военнообязанных лиц на случай потенциального столкновения Украины с "государством-агрессором" в течение суток. Сегодня в регионе продолжается рост напряжённости. В республиках всё чаще сравнивают нынешнее обострение с 2015-м, когда местным жителям приходилось прятаться в подвалах от яростных обстрелов из "Градов". Становится совершенно понятно, что Украина не собирается придерживаться достигнутых мирных договорённостей и фактически вышла из достигнутого летом бессрочного перемирия.

"Киев уже фактически вышел из Минских соглашений, но официально признать этого не хочет. Поэтому продолжает излюбленный приём провокаций на всех фронтах", — заявил на днях глава ДНР Денис Пушилин. Действительно, украинские власти могут сколько угодно говорить о том, что Минские соглашения невыполнимы, но это рассчитано скорее на внутреннюю аудиторию. Заявить на весь мир о выходе из соглашений они не могут. Или могут? Но для этого они должны представить это как ответ на некую "провокацию" "агрессора".

Как заявил на днях представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук, Киев готов пойти на радикальные меры в отношении Москвы, "если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем". То есть Россия должна "признать" то, в чём много лет пытаются убедить мир украинские пропагандисты, — что её войска находятся в Донбассе, и вывести их.

К этому же фактически призвал советник главы МИД Украины Валерий Поцелуйко, который заявил, что его ведомство полностью готово к реализации мер по "возвращению" Донбасса. "Всё готово. Мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там всё что угодно", — подчеркнул он.

Что означает это "всё что угодно", думаю, пояснять не надо. Киев давно об этом мечтает, но для этого ему нужно сломить сопротивление вооружённых сил республик, которые на Украине называют "российскими войсками". А теперь, как заявляет Кравчук, если Россия не выведет "свои войска", Киев пойдёт на некие радикальные шаги.

Фактически им нужен повод, чтобы заявить о выходе из "Минска". Таким поводом и может стать "отказ" Москвы выполнять ультиматум. Тогда Киев действительно может начать "операцию по восстановлению конституционного порядка", как Тбилиси в 2008-м. В реальности украинские власти прекрасно знают, что никаких "российских войск" там нет, есть лишь силы местного ополчения, которое, хоть и превратилось за последние годы в полноценную армию, всё равно уступает по численности и оснащённости хорошо подготовленным к войне, вооружённым и обученным натовцами ВСУ.

Вариант, рассказанный перебежчиком, об ударе по Докучаевску — вполне правдоподобен: на этом направлении можно стремительным броском выйти к российской границе, отрезав от ДНР Азовское побережье и начав движение вдоль границы, параллельно ударив между республиками на Горловском направлении и отрезав их друг от друга.

Расчёт на молниеносность — чтобы Россия не успела оперативно помочь Донбассу. Грузины тоже рассчитывали в 2008-м, что Россия не успеет прийти на помощь Цхинвалу. Только вот на границе с Украиной нет труднопроходимых гор. Так что стоит ожидать провокаций, направленных на отвлечение Москвы.

8 марта блогер Валерия Петрусевич из Крыма запечатлела на видео, как ВСУ перебрасывают бронетехнику к российской границе в районе полуострова. Едва ли в Киеве совсем выжили из ума, чтобы всерьез атаковать Крым, но провести там отвлекающий манёвр — запросто. Попытка России ответить на провокацию там тоже может стать поводом для объявления о выходе из "Минска". Ничто не мешает Зеленскому устроить "сухопутную керченскую провокацию".

Вопрос в том, решится ли он? Я уже не раз указывал на то, что в его ситуации война может быть единственным выходом, к тому же у Зеленского может возникнуть комплекс Наполеона. Загипнотизированный карабахским сценарием и хорватским опытом операции "Буря" в ситуации безысходности, украинский глава может поставить всё на карту. Тем более что окончательное решение о войне будет приниматься за океаном. И, судя по всему, новая американская администрация готова на это. Так что партия прикажет, комсомол ответит: "Есть".

Украинский перебежчик говорит, что наступления стоит ждать в конце весны — начале лета, когда закончится распутица. Но не исключено, что именно на подобные ожидания рассчитывают в Киеве и могут ударить раньше. Очевидно, что интенсификация обстрелов, которая уже привела к решению республик разрешить отвечать на них, сама по себе является провокацией, призванной обвинить противника в нарушении перемирия. И "ответ" на это нарушение может последовать уже в ближайшее время.

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