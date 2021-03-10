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Эксперты оценили решение Роскомнадзора о замедлении скорости работы Twitter

Ряд интернет-компаний старается соблюдать требования российских регуляторов, в то время как в этой соцсети творится анархия, отметили они.

10 марта 2021, 09:13

Фото © Pixabay

Роскомнадзор действует в рамках полномочий и возможностей, которые предоставлены ему законодательством о суверенном Интернете. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития Интернета (ИРИ) Борис Едидин, комментируя решение службы о замедлении скорости работы соцсети "Твиттер".

"Это глобальная интернет-компания со штаб-квартирой за пределами РФ, соответственно политика компании исходит из того, что национальные законодательства и национальные регуляторы не распространяются на контент, размещённый на платформе. "Твиттер" мог более лояльно реагировать на требования РКН", — отметил эксперт.

Джабаров назвал замедление работы Twitter не пустой угрозой

Джабаров назвал замедление работы Twitter не пустой угрозой

По его словам, другие интернет-гиганты стараются соблюдать требования российских регуляторов, в том числе "Гугл", который удаляет значительную часть запрещённого контента. Примерно такого же мнения придерживается замруководителя аналитический службы АНО "Диалог" Тимофей Ви. Он отметил, что "Твиттер" несколько лет назад прекратил взаимодействие с российскими государственными органами, в компании даже пропала такая должность.

"Твиттер" превратился в неочевидную площадку, где в плане выполнения законодательства царит анархия. Но при этом в последнее время мы видим, что применяются какие-то странные решения по блокировке пользователей. Иногда их даже блокируют за какие-то неочевидные и невинные вещи. С нашей точки зрения, такой анархический подход недопустим в случае с "Твиттером", его размером", — поделился аналитик.

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Российские пользователи начали жаловаться на замедление работы Twitter

По его словам, Россия интересна соцсети как рынок, но не в аспектах соблюдения закона.

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор решил замедлить трафик "Твиттера" из-за неудаления сервисом запрещённой информации. А в конце февраля стало известно, что популярные во всём мире социальные сети "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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