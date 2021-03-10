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Категорий: 18

Провокационную песню Белоруссии для Евровидения проверят на соответствие правилам конкурса

Мероприятие должно оставаться вне политики, подчеркнули организаторы.

10 марта 2021, 09:06

Белорусский коллектив представил песню для Евровидения. Видео © Telegram / ATN NEWS

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) сообщили, что композицию, с которой Белоруссия решила завоевать Евровидение-2021, тщательно проверят на соответствие правилам конкурса.

"Каждая представленная на конкурс песня внимательно изучается, чтобы она соответствовала правилам конкурса", — приводит "Еврорадио" слова представителя ЕВС.

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Вместе с тем в ЕВС подчеркнули, что Евровидение должно быть вне политики. Поэтому организаторы песенного конкурса будут пресекать любые попытки использовать данное культурное событие в каких-либо политических целях.

Ранее Лайф писал, что в этом году Белоруссию на Евровидении представит группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), которая исполнит песню "Я научу тебя". Стоит отметить, что текст песни достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Напомним, международный песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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