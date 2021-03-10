Провокационную песню Белоруссии для Евровидения проверят на соответствие правилам конкурса

Ранее Лайф писал, что в этом году Белоруссию на Евровидении представит группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), которая исполнит песню "Я научу тебя". Стоит отметить, что текст песни достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Напомним, международный песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.