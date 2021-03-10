Пользователи пожаловались на сбой у "Ростелекома"
Неполадки фиксируются в крупных городах РФ.
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Пользователи сообщили о сбое в работе интернет-соединения от "Ростелекома", проблемы зафиксированы около 11:00 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
93% жалуются на проблемы с Интернетом, 1% — с ТВ, 4% сообщают о сбоях всех сервисов. Неполадки фиксируются в крупных городах РФ.
А ранее сегодня, 10 марта, Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter. Из-за нарушения соцсетью законодательства РФ скорость работы сервиса микроблогов снижена на 50% стационарных устройств и 100% мобильных. Это будет продолжаться, пока в соцсети не удалят запрещённый контент (в частности, детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств подростками и посты об использовании наркотиков). Российские пользователи Twitter уже заметили изменения и начали жаловаться на замедление работы сервиса.
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