В Петербурге клиент вынес из банка 2,6 млн рублей, пригрозив кассиру гранатой — видео

Петербуржец пришёл в банк с гранатой, а ушёл с 2,6 млн рублей. Видео © "Фонтанка.ру"

Вчера днём в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, угрожая кассиру банка ВТБ предметом, похожим на боевую гранату, похитил почти 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Налётчик попал на видео.

"9 марта неизвестный вошёл в помещение финансово-кредитной организации на Индустриальном проспекте и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру, потребовал выдать денежные средства", — сказано в сообщении.

На кадрах видно, как к окошку подходит человек в лыжной маске, демонстрирует кассиру якобы гранату и показывает какую-то записку. После этого операционистка начинает передавать ему пачки купюр. По информации издания "Фонтанка.ру", на тревожную кнопку молодая сотрудница банка нажала только спустя 10 минут после ухода злоумышленника, скрывшегося с сумкой наличных.

"Мы подтверждаем инцидент в одном из наших офисов в Санкт-Петербурге. В результате действий злоумышленника клиенты и сотрудники офиса не пострадали. ВТБ сотрудничает с правоохранительными органами", — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину ростом до 180 сантиметров. В момент совершения преступления он был одет в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

А ранее в Архангельской области неизвестные ограбили местного бизнесмена на 28 миллионов рублей. Меценат не успел нажать на тревожную кнопку, установленную в его доме.

Авторы