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Мошенники стали по-новому выманивать деньги у россиян

Они нашли ещё один повод выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.

10 марта 2021, 04:11

Фото © Pixabay

Телефонные мошенники стали использовать новую схему при обмане российских граждан. Как сообщают РИА "Новости", они делают звонки под видом полицейских.

По информации издания, вам поступает звонок с неизвестного городского номера. На том конце собеседник представляется полицейским, раскладывающим утечки данных, из-за которых с банковского счёта жертвы якобы могут быть сняты деньги. Ему необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность, по которой некий гражданин пытался снять деньги в отделении банка. Если поступил подобный звонок, то в банке предупреждают: вам позвонил мошенник.

"Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обслуживаетесь и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую", отметили в банке.

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Как отметила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева, легенда со звонками от "полицейских", расследующих утечки данных, в последнее время получила особо широкое распространение, хотя схемы с использованием "правоохранителей" известны давно.

А ранее эксперты рассказали, как мошенники крадут личные данные по Wi-Fi.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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