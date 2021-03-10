Мошенники стали по-новому выманивать деньги у россиян
Они нашли ещё один повод выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.
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Телефонные мошенники стали использовать новую схему при обмане российских граждан. Как сообщают РИА "Новости", они делают звонки под видом полицейских.
По информации издания, вам поступает звонок с неизвестного городского номера. На том конце собеседник представляется полицейским, раскладывающим утечки данных, из-за которых с банковского счёта жертвы якобы могут быть сняты деньги. Ему необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность, по которой некий гражданин пытался снять деньги в отделении банка. Если поступил подобный звонок, то в банке предупреждают: вам позвонил мошенник.
"Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обслуживаетесь и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую", — отметили в банке.
Как отметила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева, легенда со звонками от "полицейских", расследующих утечки данных, в последнее время получила особо широкое распространение, хотя схемы с использованием "правоохранителей" известны давно.
А ранее эксперты рассказали, как мошенники крадут личные данные по Wi-Fi.
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