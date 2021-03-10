Посол Израиля резко отреагировал на решение назвать украинский стадион именем Шухевича

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя о присвоении стадиону имени украинского националиста Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", — приводит посольство слова дипломата на странице в "Фейсбуке".

Украинские пользователи в свою очередь обрушились на Лиона с негативными комментариями. Так, Лиона призвали помнить, что в стране он "турист".

"Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню", — высказался @Daspalyanytsya.

Пользователь @rs_ssw в противовес заявлению Джоэля Лиона потребовал отмены присвоения международному аэропорту имени Давида Бен-Гуриона.

В Польше ранее заявляли, что никогда не признают идеологов украинского национализма Степана Бандеру и Романа Шухевича никем иным, кроме как преступниками и пособниками нацистской Германии.

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