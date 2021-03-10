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В мире резко выросло количество смертей от ковида

Повысилась за неделю и заболеваемость коронавирусной инфекцией.

10 марта 2021, 03:08
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Сразу на 6% увеличилось за неделю количество смертей от ковида во всём мире. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Выросло и количество случаев заражения за семь дней. Ковид выявили за этот срок у 2,7 миллиона человек, что на 2% больше, чем неделей ранее. Заболеваемость росла в половине стран. В некоторых регионах — в Африке и Восточном Средиземноморье — сразу на 10%.

Голикова допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно"

Голикова допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно"

В целом по миру на 7 марта было более 116 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 2,58 миллиона человек скончалось.

Ранее инфекционист раскрыл, кто может стать "сосудом" для мутаций коронавируса. В зоне риска — люди с целым рядом заболеваний.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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