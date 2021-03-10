В мире резко выросло количество смертей от ковида
Повысилась за неделю и заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Сразу на 6% увеличилось за неделю количество смертей от ковида во всём мире. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Выросло и количество случаев заражения за семь дней. Ковид выявили за этот срок у 2,7 миллиона человек, что на 2% больше, чем неделей ранее. Заболеваемость росла в половине стран. В некоторых регионах — в Африке и Восточном Средиземноморье — сразу на 10%.
В целом по миру на 7 марта было более 116 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 2,58 миллиона человек скончалось.
Ранее инфекционист раскрыл, кто может стать "сосудом" для мутаций коронавируса. В зоне риска — люди с целым рядом заболеваний.
Выбор редакции
Собянин рассказал, какие ковидные ограничения могут остаться дольше других
ВОЗ: Меры против распространения коронавируса помогли снизить заболеваемость гриппом
Посол Израиля резко отреагировал на решение назвать украинский стадион именем Шухевича
СМИ: Задержан министр здравоохранения Республики Алтай
Овечкин и ещё трое россиян попали в сборную разочарований НХЛ
Комментариев: 0