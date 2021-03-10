В мире резко выросло количество смертей от ковида

Сразу на 6% увеличилось за неделю количество смертей от ковида во всём мире. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Выросло и количество случаев заражения за семь дней. Ковид выявили за этот срок у 2,7 миллиона человек, что на 2% больше, чем неделей ранее. Заболеваемость росла в половине стран. В некоторых регионах — в Африке и Восточном Средиземноморье — сразу на 10%.