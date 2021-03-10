Россиян предупредили о пике рекордного похолодания

Европейская часть России на фоне мощного арктического вторжения пережила рекордно низкие для этого времени года температуры. Так, в Архангельске накануне температура воздуха опустилась до –35 °С, в Петрозаводске — почти до –30 °С.

"Однако вторник был лишь началом арктического вторжения. В ближайшие дни оно продолжит захватывать Россию, и к четвергу южная граница зоны экстремальных морозов продвинется на 600 км — к низовьям Волги и Дона", — предупредили россиян в центре погоды "Фобос".

Теперь циклон, который вызвал морозы и метели, постепенно уходит в Сибирь. Под ударом будет Южный Урал. К примеру, в Уфе за сутки выпадет почти 40% месячной нормы осадков!

Хорошая же новость в том, что на Русскую равнину приходит другой циклон и он несёт потепление. Сначала в страны Старого Света.

"Но затем поток согретого Гольфстримом воздуха пробьётся и в Россию. Так что в выходные оттепели охватят всю западную половину Русской равнины", — рассказали синоптики.

Начнётся потепление, соответственно, с Санкт-Петербурга. В выходные там будет уже +3...+4 °С. В Москве морозы пока задержатся. В ближайшие сутки будет ночью –20 °С. А вот в субботу уже около 0 °С, после чего температура перейдёт в плюс.

Ранее Лайф рассказывал, что инфекционист спрогнозировал скачок заболеваемости ковидом весной и призвал россиян не расслабляться.

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