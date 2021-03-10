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СМИ: Задержан министр здравоохранения Республики Алтай

10 марта 2021, 03:33

В Республике Алтай сотрудники правоохранительных органов задержали местного министра здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая". Такую информацию подтверждает и ТАСС.

В местных СМИ отмечают, что подробности о том, по какому делу задержан чиновник нет. Его мобильный телефон отключен. Комментариев от правоохранительных ведомств пока не поступало.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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