СМИ: Задержан министр здравоохранения Республики Алтай

В Республике Алтай сотрудники правоохранительных органов задержали местного министра здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая". Такую информацию подтверждает и ТАСС.

В местных СМИ отмечают, что подробности о том, по какому делу задержан чиновник нет. Его мобильный телефон отключен. Комментариев от правоохранительных ведомств пока не поступало.